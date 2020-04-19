Коронавирус

ТАССТАССВ Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Читать в источнике
Комментировать391
с чего всё началось
«По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса»,— написал господин Собянин 19 апреля в Twitter
.
Коммерсантъ05:30

Подробнее о событии

В Москве вводятся выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

ТВ Центр04:24

В Москве установили выплаты донорам плазмы с антителами на COVID-19

РБК03:48

Власти Москвы назначат выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

Политика Сегодня03:01

Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

Москва 2403:06

Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

Вечерняя Москва03:04

Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:02

В Москве установили размер выплат донорам крови с антителами на COVID-19

РИА Новости03:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
54
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,6K
Политика

Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
265
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
9
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,1K
Музыка

Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков

Говорит Москва 02:46
30
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала роскошные формы на отдыхе

Телеведущая пожаловалась на домашнее заточение. Анфиса Чехова, как и другие звезды, сейчас находится на самоизоляции.
7Дней.ру 16 апреля в 18:00
Культура

Тверской ТЮЗ приглашает на онлайн-мероприятия

Напомним, 19 апреля с 12 до 14 часов проходит пасхальный обед онлайн.
Toptver.ru 05:03
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30
26
Религия

В Крым доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
650
Хоккей

Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен получать по новому контракту с клубом 100 миллионов рублей в год.
Metaratings вчера в 08:39
1
Общество

Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых

Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
3
Политика

В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
496
Общество

Во Владимирской области выявили 27 новых случаев коронавируса

Заразившихся становится все больше Во Владимирской области за сутки подтвердили 27 случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 04:11
292
Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 17 апреля в 07:01
490
Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил бывшую квартиру Шукшиной на помощника

RuNews24.ru 05:48
7
Происшествия

Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео

В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии.
Вести.Ru 06:59
54
Политика

Путин заявил о наличии ресурсов для защиты россиян в условиях пандемии

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой и отметил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты жизни и здоровья граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:40
Общество

Коронавирус выявили еще в двух районах Смоленской области

За сутки число заболевших в регионе выросло до 173 человек Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области, по данным на 19 апреля, выросло со 152 человек до 173.
Главная Тема 06:10
90
Политика

Правительство Великобритании выразило недовольство бездействием Джонсона

Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании выразил своё недовольство по поводу работы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
News.ru 06:33
Происшествия

В Туле скончался мужчина с подозрением на коронавирус

Тула, 19 апреля 2020, 12:21 — REGNUM 36-летний житель Тулы, у которого подозревали заражение коронавирусом, скончался в больнице, сообщили 19 апреля в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM 05:21
9
Кино

Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве

В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь.
Газета.Ru 00:00
Экономика

США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве

Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан.
РИА Новости 01:00
Здоровье

В Омске тяжёлый пациент с коронавирусом стал дышать самостоятельно

АиФ Омск 05:25
2
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
51
Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
486
Кино

BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом

Live24 вчера в 01:32
33
Авто

Президент России поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием

Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летием.
RuNews24.ru 04:58
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное