Коронавирус
ТАССВ Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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«По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса»,— написал господин Собянин 19 апреля в Twitter.Коммерсантъ05:30
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Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:02
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
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В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
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RT на русском вчера в 14:16
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Невские Новости вчера в 20:30
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Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
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В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
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РБК 13:02
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Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
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REGNUM 09:25
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
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