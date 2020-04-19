с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

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Общество В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris («Вода Парижа») обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой. 2

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Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 638

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K

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Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России По данным Каримова, пик эпидемии в стране начнется в середине мая и продлится до первой декады июня. 10

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 545

Игры Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки. 17

Общество Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты. 861

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 740 тыс Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 740,1 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения США.

Гаджеты В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал» Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000. 301

Происшествия В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение. 51

Здоровье Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса Для лечения тяжелобольных коронавирусом врачи используют аппарат искусственной вентиляции легких.

Политика Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе В сокрытии части информации об истоках и распространении нового коронавируса обвинила власти Китая министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, 19 апреля об этом она заявила в интервью телеканалу АВС. 13

Технологии Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5 Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что до марта 2021 года японская компания произведет меньше приставок, чем в аналогичный период старта продаж PlayStation 4. В Bloomberg уточняют, что в Sony пересмотрели производственные планы по причине высокой цены на комплектующие, которые были заявлены в консоли нового поколения. 45