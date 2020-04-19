Коронавирус
ТАССВ Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса.
— Сергей Собянин, мэр МосквыКоммерсантъ 05:30
с чего всё началось
«По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса»,— написал господин Собянин 19 апреля в Twitter.Коммерсантъ05:30
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Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:02
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