Коронавирус
RT на русскомВ Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.РБКвчера в 23:00
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
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На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.
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Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Происшествия
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Футбол
В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом
В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
Политика
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что в случае смерти кого-либо из народных избранников от осложнений коронавируса, его место в Раде займет другой депутат согласно партийному списку.
Общество
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
Футбол
Источник: Лиги, которые досрочно завершат сезон, столкнутся с проблемой попадания клубов в ЛЧ и ЛЕ
Клубы из чемпионатов, которые досрочно завершат нынешний сезон, могут пропустить следующий розыгрыш еврокубков.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Футбол
«Зенит» назвал цену за трансфер Азмуна в «Наполи»
Путешествия
Сочинские отели начали выселять туристов
Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.