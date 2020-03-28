Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
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Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБКвчера в 23:00

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В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
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Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

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Lenta.ru 08:37
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
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Общество

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Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
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В Швеции отказались от борьбы с коронавирусом.
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
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Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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В Москву стягивают войска и бронетехнику

На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.
RuNews24.ru 09:17
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
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Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

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«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
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Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
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Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
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Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
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В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
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Политика

Еще у одного депутата Рады диагностировали коронавирус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что в случае смерти кого-либо из народных избранников от осложнений коронавируса, его место в Раде займет другой депутат согласно партийному списку.
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Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
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Источник: Лиги, которые досрочно завершат сезон, столкнутся с проблемой попадания клубов в ЛЧ и ЛЕ

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Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
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Сочинские отели начали выселять туристов

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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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