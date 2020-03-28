Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.

с чего всё началось

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество Бронирования в санаториях РФ приостановят до 1 июня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение приостановить с 28 март до 1 июня бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

Здоровье В Ивановской области уже у семи человек обнаружили коронавирус Как сообщает правительство Ивановской области на 28 марта в регионе уже у семи человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, еще у трех человек экспресс-тесты дали положительный результат на инфекцию.

Политика На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.

Общество В России представлен препарат для лечения коронавируса Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

Политика Италия может выйти из Евросоюза Италия уже заблокировала решение саммита ЕС по борьбе с коронавирусом. Италия может выйти из Евросоюза.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Общество Депутат Рады заразилась коронавирусом Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Политика Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".

Общество Мурашко рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса Москва, 28 марта 2020, 10:13 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что теплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта.

Происшествия ФСБ задержала участника нападения на псковских десантников в Чечне Во Владимирской области сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в Чечне в марте 2000 года.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.