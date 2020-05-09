Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.РИА Новостивчера в 13:32
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В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах
Комсомольская правдавчера в 13:17
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета вчера в 13:08
Общество
США зафиксировали взрыв части российского разгонного блока на орбите
Вашингтон, 10 мая 2020, 01:35 — REGNUM Военно-воздушные силы США заявляют, что они зафиксировали взрыв части российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM вчера в 18:35
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Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19
Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
REGNUM вчера в 21:02
Здоровье
48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье
На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Konkurent.ru вчера в 22:42
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК вчера в 17:07
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском вчера в 10:25
Здоровье
Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей вчера в 20:00
Общество
Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 08 мая в 13:41
Общество
В Москве прошёл салют в честь Дня Победы
RT на русском вчера в 17:58
Армия и оружие
В Польше отметили влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» РФ
Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале армии США в вопросе «сдерживания» России и Китая.
RT на русском вчера в 23:34
Политика
Немецкий политик призвал помнить роль СССР в освобождении Германии
Немецкий политик напомнил, что именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии.
Российская газета вчера в 22:34
Происшествия
Площадь пожара на арсенале в удмуртском селе достигла 2,5 га
Площадь пожара на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии достигла 2,5 га.
ТАСС вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке-ветеранах
В честь Дня Победы, 9 мая, американская актриса Милла Йовович поздравила всех подписчиков с праздником и рассказала о своих бабушке и дедушке-ветеранах Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Футбол
Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции
Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.
Нева Спорт вчера в 16:43
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости вчера в 10:17
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ 08 мая в 15:02
Политика
В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
Российская газета вчера в 18:34
Происшествия
На турбазе под Томском после пожара были обнаружены тела двух человек
REGNUM 08 мая в 11:45
Единоборства
Российский боец Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249, который проходит в американском Джексонвилле.
РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08 мая в 08:46
Хоккей
Русская тройка «Детройта» названа лучшей в истории клуба
Вести.Ru вчера в 09:43
Политика
В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом
Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены новым коронавирусом, 23 работника уже вылечились от COVID-19, сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны, которое курирует службу.
РИА Новости вчера в 07:27
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье
Скандально известный красноярский экс-дилер «Тойоты» Александр Кангун на какое-то время пропал из вида.
КП - Красноярск вчера в 08:37
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС вчера в 16:29