Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

с чего всё началось

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. 733

Общество Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19 Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН. 158

Происшествия ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 7

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 837

Политика Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу. 1,7K

Здоровье Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости. 41

Общество Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1». 761

Шоу-бизнес Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке-ветеранах В честь Дня Победы, 9 мая, американская актриса Милла Йовович поздравила всех подписчиков с праздником и рассказала о своих бабушке и дедушке-ветеранах Великой Отечественной войны. 16

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 950

Футбол Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.

Происшествия Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании". 196

Экономика Парикмахеров ждет массовое банкротство Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. 440

Политика В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России. 221

Единоборства Российский боец Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249, который проходит в американском Джексонвилле.

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 44

Политика В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены новым коронавирусом, 23 работника уже вылечились от COVID-19, сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны, которое курирует службу. 2

Политика Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны. 2

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 400