Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
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Депздрав Москвы утвердил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом на дому

Агентство Москвавчера в 16:45

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

ТАССвчера в 16:44

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

РБКвчера в 16:21

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:30

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

РИА Новостивчера в 16:29

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

Москва 24вчера в 16:37

В Москве разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19

Интерфаксвчера в 16:20
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
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Известия вчера в 11:32
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РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

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Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
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Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

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