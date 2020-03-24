Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19. По последним данным, в столице подтверждены 290 случаев заражения, в России в целом — 495.
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с чего всё началось

В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса

В столице утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31

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Гостиницы РФ ощущают снижение спроса, но работают в обычном режиме

РИА Новости12:07

Титов поддержал освобождение от арендной платы ряда предприятий в Москве

ТАСС11:58

Послабления для арендаторов городской недвижимости ввели в Москве из‑за коронавируса

РИАМО10:33

В Москве ввели отсрочку уплаты торгового сбора для бизнеса из-за вируса

РБК10:53

Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса из-за коронавируса

Агентство Москва08:46

В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31

«Получение полной заработной платы – стимул для людей соблюдать карантин»

ФедералПресс01:53
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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 11:53
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс вчера в 03:58
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru вчера в 02:13
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

Правительство России поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом

Россия организует единовременный вывоз своих граждан с Украины, и украинских жителей с российской территории – соответствующее поручение дано правительством РФ.
Газета.Ru 14:11
Шоу-бизнес

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 11:56
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Авто

Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

РИА Новости 09:06
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Общество

В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса

В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
АБН 13:21
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 07:57
Экономика

Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Lenta.ru 05:55
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Происшествия

У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус

В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
REGNUM 03:31
Финансы

Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:53
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Газета.Ru 05:27
Общество

Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
РБК 12:07
Общество

Кадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Портал Северного Кавказа 12:38
Общество

В Екатеринбурге Красный Крест начал раздавать маски всем желающим

Новый День 03:57
Музыка

«Евровидение-2020» хотят провести онлайн

Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
KudaGo 08:49
Общество

Гидрометцентр опубликовал прогноз на весну и лето в РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян весной и летом 2020 года.
МедиаПоток 03:46
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
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