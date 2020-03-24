Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19. По последним данным, в столице подтверждены 290 случаев заражения, в России в целом — 495.
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с чего всё началось

В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса

В столице утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31

Подробнее о событии

Гостиницы РФ ощущают снижение спроса, но работают в обычном режиме

РИА Новости12:07

В Москве ввели отсрочку уплаты торгового сбора для бизнеса из-за вируса

РБК10:53

В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Ведомости09:58

Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса из-за коронавируса

Агентство Москва08:46

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Коммерсантъ10:08

«Получение полной заработной платы – стимул для людей соблюдать карантин»

ФедералПресс01:53
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Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ 09:44
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Кубанские новости вчера в 06:27
Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
РБК 12:57
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Аргументы и Факты вчера в 16:00
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 07:57
Футбол

Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в „Арсенал“»

Sport24.ru 11:16
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Шоу-бизнес

Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку

Рэпер Джиган, вместе с семьей недавно вернувшийся из США, нарушил карантин и устроил вечеринку.
Lenta.ru 12:24
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Здоровье

В Чехии назвали лекарство от коронавируса

В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Взгляд.ру вчера в 02:45
Политика

Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо

Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Военное обозрение 08:00
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Кино

Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»

Газета Metro 11:08
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Футбол

Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

Ридус 07:34
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня вчера в 05:14
Общество

На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
ТАСС 12:01
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Здоровье

Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом

Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.
ФАН 07:06
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Авто

О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 22 марта в 11:05
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Авто

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Общество

В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом

Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.
RuNews24.ru 05:57
Спорт

«Не надо было Россию обижать». Хоркина о переносе Олимпийских игр

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина рассказала, что думает о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год и заявила, что Россия должна воспользоваться этой ситуацией и решить все накопившиеся вопросы.
Спорт-Экспресс 10:35
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
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