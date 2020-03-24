Коронавирус
КоммерсантъВ Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19. По последним данным, в столице подтверждены 290 случаев заражения, в России в целом — 495.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
В столице утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31
Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса из-за коронавируса
Агентство Москва08:46
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направились в Черное море
По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Политика
В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину
Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Футбол
Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в „Арсенал“»
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку
Рэпер Джиган, вместе с семьей недавно вернувшийся из США, нарушил карантин и устроил вечеринку.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Здоровье
В Чехии назвали лекарство от коронавируса
В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Политика
Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо
Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Кино
Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Авто
Geely представил большой семиместный кроссовер
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Общество
На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Здоровье
Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом
Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Авто
О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Авто
Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson
Общество
В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.
Спорт
«Не надо было Россию обижать». Хоркина о переносе Олимпийских игр
Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина рассказала, что думает о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год и заявила, что Россия должна воспользоваться этой ситуацией и решить все накопившиеся вопросы.
Игры