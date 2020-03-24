В столице утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

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Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19. По последним данным, в столице подтверждены 290 случаев заражения, в России в целом — 495.

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

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