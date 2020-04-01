Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

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