Экономика

БухонлайнБухонлайнВ Москве увеличен минимальный размер заработной платы

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«Минималка» в Москве пересматривается ежеквартально и зависит от размера прожиточного минимума трудоспособного населения Москвы. Если данный минимум снижается, то размер МРОТ сохраняется на прежнем уровне. Если увеличивается, то вырастает и минимальная зарплата.
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