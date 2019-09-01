Экономика
БухонлайнВ Москве увеличен минимальный размер заработной платы
«Минималка» в Москве пересматривается ежеквартально и зависит от размера прожиточного минимума трудоспособного населения Москвы. Если данный минимум снижается, то размер МРОТ сохраняется на прежнем уровне. Если увеличивается, то вырастает и минимальная зарплата.
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К МРОТ предложили ввести повышающий коэффициент
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 сентября в 08:47
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
Летидор 01 октября в 11:58
Политика
В МИД Великобритании приветствуют подписание «формулы Штайнмайера»
Британский МИД положительно оценивает подписание "формулы Штайнмайера" и считает это одним из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.
ТАСС вчера в 18:52
Хоккей
Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Интерфакс-Спорт 01:28
Технологии
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
Cyber.sports.ru вчера в 04:30
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 01 октября в 03:24
Авто
Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Экономика
Решение о подорожании проезда в транспорте Петербурга пока не принято
Окончательное решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга пока не принято, рассматривается несколько вариантов, в том числе сохранение ныне действующих тарифов.
REGNUM вчера в 07:38
Политика
CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов
ФБР размещало в Facebook рекламные сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости вчера в 17:10
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо вчера в 01:11
Общество
В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Гаджеты
В iOS 13.2 обнаружили изображение AirPods 3
AirPods 3 будут оснащены силиконовыми амбушюрами, необходимыми для более мягкой посадки и шумоизоляции.
The GEEK вчера в 16:35
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения
Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Происшествия
Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены
Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
Газета.Ru вчера в 07:04
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Недвижимость
В Минвостокразвития определили механизм выдачи льготной ипотеки под 2%
Механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке определен и направлен на внутриведомственное согласование Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), 2 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов.
Дни.ру 01:06
Энергетика
Цены на нефть растут после снижения накануне
По итогам торгов 1 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures снизилась на $0,36 (0,61%), до $58,89 за баррель.
Финмаркет вчера в 01:23
Общество
Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин
Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах».
Gazeta.SPb 01:30
Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы.
РБК вчера в 20:26
Гаджеты
Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds
MobiDevices вчера в 12:54
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59