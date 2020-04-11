Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба Центрального округа ведомства, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка.

Здоровье В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. 39

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Общество В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом Глава Крыма уточнил, что коронавирус был подтвержден только по результатам третьего теста на 10 день. 6

Футбол Поль Погба вернется в «Ювентус», переговоры уже идут По его данным, больше всего Погба хотел бы оказаться в «Ювентусе», за который он играл с 2012 по 2016 годы.

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Здоровье В Ивановской области выявлено 60 случаев заражения коронавирусом По состоянию на сегодня, 9 апреля, на территории Ивановской области официально зарегистрированы 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 8

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