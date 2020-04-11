Общество
ИнтерфаксВ Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба Центрального округа ведомства, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка.
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Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом
Глава Крыма уточнил, что коронавирус был подтвержден только по результатам третьего теста на 10 день.
Вести.Севастополь 04:50
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, вносящий изменения в особой режим на Среднем Урале.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
Футбол
Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе
Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Футбол
Поль Погба вернется в «Ювентус», переговоры уже идут
По его данным, больше всего Погба хотел бы оказаться в «Ювентусе», за который он играл с 2012 по 2016 годы.
ProstoProSport 04:34
Экономика
Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности
Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.
News.ru 02:58
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Здоровье
В Ивановской области выявлено 60 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на сегодня, 9 апреля, на территории Ивановской области официально зарегистрированы 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
168 часов 09 апреля в 06:41
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Общество
18 человек скончались от коронавируса в России за сутки
Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
Общество
Карантин введут на территории двух населенных пунктов в Удмуртии
Карантин введут на территории двух населенных пунктов в Удмуртии. Об этом ГТРК «Удмуртия» сообщил глава республики Александр Бречалов.
ГТРК Удмуртия 05:07
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе
В Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
News.ru вчера в 05:38
Здоровье
У сотрудника Псковской горбольницы не подтвердился коронавирус
У сотрудника Псковской городской больницы не подтвердился предварительный диагноз на коронавирусную инфекцию.
Псковское агентство информации 05:56
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Футбол
Роналдиньо вышел на свободу из парагвайской тюрьмы
После внесения денег под залог братья покинули тюрьму через 33 дня заключения, и теперь Роналдиньо находится под домашним арестом в отеле в Асунсьоне — столице Парагвая.
Soccer.ru 07 апреля в 16:54
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 09 апреля в 07:19
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Общество
Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом
Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
Путешествия
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Происшествия
В Британии 19 медиков умерли от заражения коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Великобритании достигло почти 9 тысяч человек, в больницах находятся 19 тысяч 304 человека, в общей сложности диагноз подтвердился почти у 74 тысяч человек.
РИА Новости 06:18
Общество
Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:29
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Российская газета вчера в 04:11
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета вчера в 14:17
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42