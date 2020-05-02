Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID

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