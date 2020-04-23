Благодаря планомерной работе мэрии Москвы в столице увеличилась сумма по контрактам, заключенным с малым бизнесом. Если за первый квартал прошлого года объем контрактов составил 61,1 миллиарда рублей, то за такой же период текущего года он увеличился до 83,2 миллиарда рублей.

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Общество Радий Хабиров перечислил свою месячную зарплату нуждающимся Как сообщает ToDay News Ufa, как сообщил сам Радий Хабиров, он перечислил свою месячную зарплату в фонд «Единой России» для целевой помощи нуждающимся. 33

Политика Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram Ранее члены фракции "Справедливая Россия" направили в правительство и Минкомсвязи проект закона, который призван снять блокировку с тех интернет-ресурсов, включая Telegram, которые служат источниками распространения важной официальной информации во время ЧС и режима повышенной готовности. 16

Единоборства Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 40

Авто В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 3

Общество У мусульман начинается месяц поста Рамадан У мусульман с вечера четверга начнется Рамадан — месяц соблюдения строгого поста и усиленной молитвы. 6

Экономика «Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию. 10

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 78

Политика Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике. 7

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,4K

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 305

Экономика Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались. 8

Происшествия Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело. 2

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 38

Биатлон СБР принял решение о созыве внеочередной конференции Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.