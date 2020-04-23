Экономика
Москва. Северо-ЗападСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%
Благодаря планомерной работе мэрии Москвы в столице увеличилась сумма по контрактам, заключенным с малым бизнесом. Если за первый квартал прошлого года объем контрактов составил 61,1 миллиарда рублей, то за такой же период текущего года он увеличился до 83,2 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина
Агентство Москва02:27
Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:05
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
Радий Хабиров перечислил свою месячную зарплату нуждающимся
Как сообщает ToDay News Ufa, как сообщил сам Радий Хабиров, он перечислил свою месячную зарплату в фонд «Единой России» для целевой помощи нуждающимся.
ToDay News Ufa 06:55
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее члены фракции "Справедливая Россия" направили в правительство и Минкомсвязи проект закона, который призван снять блокировку с тех интернет-ресурсов, включая Telegram, которые служат источниками распространения важной официальной информации во время ЧС и режима повышенной готовности.
ПолитРоссия 05:57
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 21 апреля в 14:06
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Кино
Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»
Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета 04:17
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Происшествия
Воронежские полицейские помогли поймать 18 телефонных мошенников
Воронежские правоохранители помогли поймать 18 телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.
TV Губерния 06:15
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
У мусульман начинается месяц поста Рамадан
У мусульман с вечера четверга начнется Рамадан — месяц соблюдения строгого поста и усиленной молитвы.
Росбалт вчера в 22:40
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых в России на карантин
Из рекомендаций следует, что дома престарелых, психоневрологические и других интернаты должны быть закрыты на полный карантин вместе с сотрудниками.
REGNUM 08:24
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Коммерсантъ 05:59
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика
Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты
Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
Интерфакс 06:59
Происшествия
Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода
В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Биатлон
СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов
Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27