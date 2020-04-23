В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.

Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

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Технологии Раскрыты новые осложнения от коронавируса Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.

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