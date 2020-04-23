Экономика
Российская газетаСобянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%
В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
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Контракты на 83 млрд руб. получил малый бизнес в результате мер поддержки Собянина
Агентство Москва02:27
Помощь предпринимателям: столица увеличила объем контрактов с малым бизнесом на 36 процентов
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