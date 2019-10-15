Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог

Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
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Избиение учителем детей в коррекционной школе Москвы попало на видео

Вечерняя Москва15:19

В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог

Известия12:48

СК проверяет информацию о грубом обращении педагога с малышами из коррекционной школы

РИАМО11:37

СКР проверит коррекционную школу в Москве после видео избиения детей педагогом

Интерфакс12:23

В Москве уволили педагога коррекционной школы, которая била учеников

РИА Новости11:59

Полиция завела дело на педагога коррекционной школы в Москве, бившую учеников

ТАСС14:40

Уволена педагог, избившая детей коррекционной школы в Москве

РЕН ТВ12:01
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Футбол

Израиль обыграл Латвию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Израиля уверенно обыграла Латвию в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru 16:44
Авто

Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport

Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru 01:59
Армия и оружие

Российская военная полиция прибыла в Манбидж

В Минобороне России заявили, что российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между Сирией и Турцией в районе города Манбидж.
Новостной фронт 13:47
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Происшествия

Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео

Вести.Ru 01:58
Политика

Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Коммерсантъ 16:05
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Политика

Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
BFM.ru 11:04
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Космос

«Бублик» для космоса

Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.
Российская газета 12:36
Футбол

Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru 06:28
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 05:17
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын обратился к Цискаридзе

Актер Тимур Акперов, заявивший, что является внебрачным сыном звезды балета, обратился к артисту.
Дни.ру 13:47
Политика

Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru 16:34
Политика

Рейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Армия и оружие

Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Гаджеты

Молодёжный смартфон Honor 20 Lite стал доступен для предзаказа

О появлении молодежной модели сообщалось ранее, но тогда предполагалось, что смартфон получит название Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite.
Astera 14:33
Здоровье

Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье

ФедералПресс 04:46
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская и Наталья Рудова в Каннах стали жертвами аферистов

Как вспоминает звезда «Каникул президента», она стала жертвой весьма продуманной мошеннической схемы.
Дни24 06:17
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Наука

Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи

В городе R 13:16
Хоккей

Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»

ProstoProSport 02:22
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Футбол

Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу

Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник 05:05
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Здоровье

Врачи заявили об опасности диеты с 16-часовым голоданием

Условия диеты выглядят довольно просто: человеку нужно воздерживаться от пищи в течение 16 часов, в этот период разрешено пить лишь воду.
Дни24 06:03
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском 13:47
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