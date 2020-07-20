Происшествия
РИА НовостиВ Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Ранее в столичном главке МВД РФ рассказали, что автобус утром в понедельник въехал в остановку на юго-востоке Москвы, три человека пострадали. Как сообщал столичный дептранс, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением.
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