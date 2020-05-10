с чего всё началось

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. В апреле 2020 года зарегистрировали 11 846 смертей.

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

Футбол Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Авто АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам. 264

Игры Second Extinction получит бета-версию для ПК, на участие уже можно записаться Проект заявлен не только для Xbox One и Xbox Series X, но также для ПК, причём желающие уже могут записаться на участие в бета-тестировании.

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Футбол Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое» Бывший звездный форвард "Барселоны" Христо Стоичков отметил, что не склонен преувеличивать значимость Хосепа Гвардиолы в успехах каталонцев при нем. — Работа Пепа Гвардиолы была легкой, он хорошо знал инфраструктуру клуба.

Хоккей Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с «Йокеритом» Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с финским «Йокеритом», информируется на официальном сайте клуба из Хельсинки.

Технологии Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 118

Общество На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом 1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. 53

Политика В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости. 3

Игры Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4. 19

Гаджеты Смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro вышли на рынок Китайская компания Meizu Technology начала продажи флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro с поддержкой сетей пятого поколения.

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