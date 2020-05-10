Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. В апреле 2020 года зарегистрировали 11 846 смертей.
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с чего всё началось
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных
 на портале открытых данных правительства Москвы.
РБКвчера в 17:02

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В апреле смертность в Москве выросла на 15,5%

News.ru03:19

В Москве возросло число смертей

Lenta.ruвчера в 13:58

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

Известиявчера в 15:10

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% год к году

Говорит Москвавчера в 15:01

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом

РИА Новостивчера в 14:41

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

РБКвчера в 17:02

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей, чем в среднем за прошлые десять лет

Медиазонавчера в 11:07
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Киберспорт

VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте

Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 08 мая в 10:40
Футбол

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
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Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10

В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro 09 мая в 09:05
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Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
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Игры

Second Extinction получит бета-версию для ПК, на участие уже можно записаться

Проект заявлен не только для Xbox One и Xbox Series X, но также для ПК, причём желающие уже могут записаться на участие в бета-тестировании.
3DNews 03:13
Общество

Власти Татарстана изменили режим самоизоляции

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин скорректировал режим самоизоляции. К действующим нормам добавились новые правила.
TatCenter 01:45
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Футбол

Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»

Бывший звездный форвард "Барселоны" Христо Стоичков отметил, что не склонен преувеличивать значимость Хосепа Гвардиолы в успехах каталонцев при нем. — Работа Пепа Гвардиолы была легкой, он хорошо знал инфраструктуру клуба.
Матч ТВ вчера в 17:33
Хоккей

Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с «Йокеритом»

Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с финским «Йокеритом», информируется на официальном сайте клуба из Хельсинки.
Чемпионат 02:37
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Технологии

Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК

Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.
iXBT.com 00:55
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС вчера в 09:56
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Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
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Игры

Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine

Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
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Киберспорт

Doom Eternal вернулась на первое место еженедельного чарта Steam

CyberSport.ru вчера в 22:27
Гаджеты

Смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro вышли на рынок

Китайская компания Meizu Technology начала продажи флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro с поддержкой сетей пятого поколения.
Letnews.ru 01:52
Авто

Опубликовали первые изображения кроссовера Skoda Enyaq

Как сообщало ранее издание 32cars.ru, Enyaq станет первым полностью электрическим автомобилем чешского автопроизводителя, а также самой производительной моделью в линейке Skoda.
32CARS.ru 01:15
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Единоборства

Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей

Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
Pravda.Ru 02:42
Армия и оружие

Для российских бронемашин создали новую сталь

Популярная механика вчера в 04:21
Гаджеты

Смартфон iQOO Z1 будет представлен 19 мая

Компания Vivo сообщила, что смартфон iQOO Z1 выйдет 19 мая .
ITZine.ru 02:44
Игры

PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным ассистентом

Другое изображение демонстрирует, что виртуальный ассистент от Sony будет давать подсказки игрокам, например, при выборе стратегии или вида оружия.
Дни24 02:29
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Культура

Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II

Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет повредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36
Наука

Создана новая полная 3D-карта мозга мыши

Разработана новая полная 3D-карта мозга мыши.
Evo-rus.com 02:01
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер вчера в 16:23
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Футбол

«Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за 20 миллионов

Ожидается, что мадридцы выручат на продаже валлийца не более 20 миллионов евро. Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
Бомбардир.ру вчера в 15:15
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