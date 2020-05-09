В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким.

В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание. Корпус больницы №50 был оборудован 800 койками для пациентов с COVID-19, сообщает «РИА Новости». Пожарные эвакуировали пациентов и персонал медучреждения — около 300 человек.

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

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