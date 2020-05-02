Коронавирус

Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус

Расширены возможности городских, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество тестов в пять раз по сравнению с прошлым месяцем. А с 30 апреля город двое увеличил лабораторное тестирование — до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Москва резко увеличила тестирование на коронавирус

ТВ Центр03:03

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

ТАСС03:02

Москва резко увеличила тестирование на коронавирус

Москва 2402:03

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Интерфакс02:20

В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:20

Москва значительно увеличила число тестов на коронавирус - Собянин

Моссовет01:53

Москва удвоила тестирование на корону

Российская газета02:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Дмитрием Коробовым

Чемпионат 09:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
17
Технологии

Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем.
Astera 06:24
15
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
РЕН ТВ вчера в 09:59
3,3K
Шоу-бизнес

Басков показал, каким поросёночком он был в детстве

SM News вчера в 15:18
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
148
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2,1K
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
553
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
2
Политика

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
294
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
242
Общество

Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь

Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:10
93
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
1,9K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
167
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
91
Общество

Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции

Послабление ограничений в России начнется с разрешения прогулок по 2-3 человека, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa 02:21
1,1K
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
2K
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
890
Культура

Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2

Megaobzor.com 03:05
1
Музыка

«Первый канал» покажет «Евровидение-2020» в онлайн-формате

Всего же "Евровидение-2020" покажут в 46 странах. Конкурс "Евровидение" 2020 года проходит под названием "Европа зажигает свет".
Территория новостей вчера в 03:56
Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ вчера в 10:38
268
Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Население Москвы в настоящее время составляет около 12,7 млн человек.
Интерфакс 05:17
1,1K
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
363
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Общество

7 жителей Тульской области излечились от коронавируса

7 новых случаев выздоровления от коронавируса зафиксировано в Тульской области за минувшие сутки.
Тульская служба новостей 04:53
292
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из Болгарии

Дни24 06:44
1
Общество

В Подмосковье официально ввели масочный режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел на территории региона масочный режим, подписав соответствующее постановление.
Rambler News Service вчера в 11:25
1,8K
Политика

В Югре депутата исключили из «Единой России» за драку с журналистом

Президиум регионального отделения Единой России в ХМАО исключил из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса, который напал на журналиста Антона Пантина.
Znak.com 08:08
15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное