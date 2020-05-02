Коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус
Расширены возможности городских, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество тестов в пять раз по сравнению с прошлым месяцем. А с 30 апреля город двое увеличил лабораторное тестирование — до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.
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В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:20
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