По данным РЕН ТВ, у Конторовича в жилище были найдены предметы, похожие на гранаты Ф-1, учебно-имитационные гранаты, граната РГО, запалы от гранат, имитационные запалы и взрывпакеты. Пока неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все они изъяты и направлены на экспертизу.

с чего всё началось

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты. Их боеспособность определит экспертиза. Гранаты в квартире нашли полицейские.

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

Общество Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.

Общество Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Происшествия Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

Транспорт Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2» Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.

Общество Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2» Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.

Политика Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Экономика Мобильный интернет в России подешевел в два раза Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Футбол Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.

Экономика Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года За прошедший год пятеро самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.

Гаджеты Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.

Авто В Москве подорожает эвакуация автомобилей С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.