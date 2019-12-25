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Российская газетаВ Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты. Их боеспособность определит экспертиза. Гранаты в квартире нашли полицейские.
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с чего всё началось
По данным РЕН ТВ, у Конторовича в жилище были найдены предметы, похожие на гранаты Ф-1, учебно-имитационные гранаты, граната РГО, запалы от гранат, имитационные запалы и взрывпакеты. Пока неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все они изъяты и направлены на экспертизу.РЕН ТВвчера в 14:16
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