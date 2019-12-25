Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты. Их боеспособность определит экспертиза. Гранаты в квартире нашли полицейские.
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с чего всё началось

У писателя-фантаста нашли целый склад оружия в Москве

По данным РЕН ТВ, у Конторовича в жилище были найдены предметы, похожие на гранаты Ф-1, учебно-имитационные гранаты, граната РГО, запалы от гранат, имитационные запалы и взрывпакеты. Пока неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все они изъяты и направлены на экспертизу.
РЕН ТВвчера в 14:16

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В Москве у писателя-фантаста нашли похожую на гранаты пиротехнику

Коммерсантъвчера в 16:19

Восемь гранат нашли в столичной квартире у писателя-фантаста

Вечерняя Москвавчера в 15:26

Найденные у писателя-фантаста «боеприпасы» оказались пиротехникой

РЕН ТВвчера в 15:01

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

Российская газетавчера в 15:08

В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

РИА Новостивчера в 14:48

У писателя-фантаста нашли оружейный склад со взрывпакетами

Life.ruвчера в 14:42

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известиявчера в 15:26
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Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

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Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

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ToDay News Ufa 24 декабря в 12:35
Происшествия

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В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
РБК вчера в 10:15
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru вчера в 05:34
Кино

Вышел тизер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

Профиль вчера в 15:44
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
RT на русском вчера в 04:19
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru вчера в 13:51
Транспорт

На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
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Футбол

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Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пятеро самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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Гаджеты

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
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Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
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Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости вчера в 20:23
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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
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Культура

Маколея Калкина в фильме «Один дома» заменили на Сильвестра Сталлоне

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Футбол

Клопп назвал преступлением расписание рождественских матчей в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил с преступлением игры в АПЛ 26-го и 28-го декабря.
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