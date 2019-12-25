Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты. Их боеспособность определит экспертиза. Гранаты в квартире нашли полицейские.
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с чего всё началось

У писателя-фантаста нашли целый склад оружия в Москве

По данным РЕН ТВ, у Конторовича в жилище были найдены предметы, похожие на гранаты Ф-1, учебно-имитационные гранаты, граната РГО, запалы от гранат, имитационные запалы и взрывпакеты. Пока неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все они изъяты и направлены на экспертизу.
РЕН ТВ14:16

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В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

Российская газета15:08

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Вечерняя Москва15:26

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Известия15:26

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Коммерсантъ16:19

В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

РИА Новости14:48

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Life.ru14:42

Найденные у писателя-фантаста «боеприпасы» оказались пиротехникой

РЕН ТВ15:01
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