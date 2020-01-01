Общество

ТАССТАССВ Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Instagram столичный градоначальник Сергей Собянин.
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Более 2,5 миллиона человек приняли участие в московских новогодних гуляньях

Вечерняя Москва02:13

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

ТАССвчера в 18:54

Миллионы жителей и гостей столицы приняли участие в праздничных гуляньях

News.ruвчера в 20:06

Собянин: 2,7 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве

REGNUMвчера в 20:05

Собянин: в новогодних праздничных гуляниях участвовали 2,7 млн человек

Вести.Ruвчера в 19:32

В новогодних гуляньях в Москве приняли участие более 2,7 миллиона человек

Life.ruвчера в 19:11

Порядка 2,7 млн человек посетили гуляния в Москве на Новый год

Москва 24вчера в 20:32
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Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Общество

В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:25
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Авто

Все автомобили Lada участвуют в госпрограммах на 2020 год

SpeedMe вчера в 10:42
Спорт

Устюгов возглавил общий зачет «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов, одержавший во вторник победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров на этапе «Тур де Ски», вышел в лидеры общего зачета многодневки.
ProstoProSport вчера в 09:30
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Футбол

Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»

Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Sport24.ru вчера в 20:19
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.
Менделеевские новости 02:16
Экономика

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 23:19
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 08:24
Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
ToDay News Ufa вчера в 12:09
Гаджеты

Стартовали продажи первого в мире смартфона на платформе MediaTek Dimensity 1000

Сегодня в Китае стартовали продажи двух новых смартфонов — Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Эти модели дебютировали в один день — 26 декабря.
iXBT.com вчера в 07:30
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Общество

Путин поздравил жителей России с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым, 2020 годом.
Life.ru вчера в 09:56
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv вчера в 06:13
Хоккей

Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»

Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Газета.Ru 04:05
Общество

Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года

Чем можем гордиться, над чем работали в течение 2019-го – еще раз вспомним основные события прошедшего периода для того, чтобы реально оценить, что удалось сделать, что не удалось, чтобы в будущем двигаться вперед.
Ульяновская правда вчера в 07:00
Общество

В Казани в новогоднюю ночь родился мальчик

Менделеевские новости 04:34
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Армия и оружие

Financial Times (Великобритания): конец американской эры на Ближнем Востоке (Financial Times)

Причитания президента связаны с тем, что США очень быстро утрачивают способность и желание формировать события на Ближнем Востоке, оставляя после себя вакуум власти, который заполняют другие страны, например, Россия, Иран и Турция.
ИноСМИ вчера в 04:51
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