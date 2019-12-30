Общество
ТАССВ Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Instagram столичный градоначальник Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
2,7 миллиона человек приняли участие в новогодних гуляньях в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:34
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Политика
За 2019 год 200 тыс. жителей Донбасса стали гражданами России — МВД РФ
Напомним, что 24 апреля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Происшествия
После атаки на пост ДПС в Ингушетии в республике прошли обыски
Ингушские силовики провели обыски в Назрани в домах подозреваемых в нападении на пост ДПС Микаила Мизиева и Ахмеда Имагожева.
Общество
В МЧС рассказали об опасности новогодних елок
При выборе электрических украшений для елки необходимо использовать только сертифицированные товары, резюмируют в МЧС.
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Происшествия
Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Экономика
Пенсии в РФ с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсии неработающих пенсионеров выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом информирует Пенсионный фонд России.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Политика
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Редакция Sputnik Эстония приостанавливает работу
Сотрудники информагентства Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей, сообщает «РИА-Новости».
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Экономика
Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году
Российские АЭС за 2019 год установили новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя почти 209 млрд киловатт-часов.
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, в подмосковном Реутове окончательно завершится к середине 2021 года.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться
Президент призвал страну к объединению. Единое государство, подчеркнул Зеленский, должно стать национальной идеей Украины.
Здоровье
Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?
В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ
Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.