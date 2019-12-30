Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Instagram столичный градоначальник Сергей Собянин.

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

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