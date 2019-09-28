Театры
Газета.RuВ Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
В Москве на 86-м году жизни скончался выдающийся режиссер театра и кино Марк Захаров. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер подтвердил печальную информацию, уточнив, что народный артист СССР умер в результате повторного воспаления легких.
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Марк Захаров скончался после продолжительной болезни. За последние несколько месяцев он дважды попадал в больницу с воспалением легких. Умер последний из могикан.
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