Марк Захаров скончался после продолжительной болезни. За последние несколько месяцев он дважды попадал в больницу с воспалением легких. Умер последний из могикан.

В Москве на 86-м году жизни скончался выдающийся режиссер театра и кино Марк Захаров. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер подтвердил печальную информацию, уточнив, что народный артист СССР умер в результате повторного воспаления легких.

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

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