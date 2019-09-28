Театры
Газета.RuВ Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
В Москве на 86-м году жизни скончался выдающийся режиссер театра и кино Марк Захаров. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер подтвердил печальную информацию, уточнив, что народный артист СССР умер в результате повторного воспаления легких.
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К сожалению, это правда, и беда навестила нас. Захаров умер утром после продолжительной болезни, которая атаковала его. Режиссера мучило второе воспаление легких.
— Марк Варшавер, актёрOvideO.ru 09:43
с чего всё началось
Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.ТАСС05:36
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