На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18. Часть жильцов подъезда заблокирована.

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

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