Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18. Часть жильцов подъезда заблокирована.
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В Сети появилось видео из дома в Москве с обрушившимися перекрытиями

РБК00:19

На шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие в жилом доме

ТАССвчера в 23:36

«По всему дому пошли трещины»: жилец рассказал о давних проблемах обрушившейся пятиэтажки в Москве

Телеканал 360°01:24

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости01:13

«Могли бы быть жертвы». Очевидец – об обрушении перекрытий в пятиэтажке на востоке Москвы

Москва 2401:11

МЧС: При обрушении перекрытий в жилом доме в Лефортово никто не пострадал

Агентство Москвавчера в 23:21

Подробности инцидента с обрушением перекрытий в жилом доме в Москве

РЕН ТВвчера в 22:52
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Политика

Китай введёт торговые санкции в отношении Австралии

В прошлом Пекин делал подобное в отношении других стран. Ранее Китай пригрозил Австралии сокращением турпотока.
Русская Планета вчера в 13:51
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Наука

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
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Экономика

Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально

Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
1
Общество

До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине

На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
3
Здоровье

Красноярским медикам выплачивают за работу с больными коронавирусом

ИА 1-Line вчера в 21:50
2
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
3,1K
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1K
Политика

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
670
Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
2
Здоровье

43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
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Кино

Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров

Кinomania вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
5
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° 11 мая в 13:32
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2,1K
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
239
Общество

Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
3
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Здоровье

В Перми четыре отделения МЧС №9 закрыли на карантин

В Перми после выявления одного случая заражения коронавирусной инфекции закрыли на карантин сразу четыре отделения медсанчасти №9, которая находится на улица Братьев Игнатовых, 2. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.
ВЕТТА 00:03
10
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
732
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
385
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

РБК 10 мая в 11:42
960
Здоровье

В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
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