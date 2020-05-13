Происшествия
Вести.RuВ Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18. Часть жильцов подъезда заблокирована.
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МЧС: При обрушении перекрытий в жилом доме в Лефортово никто не пострадал
Агентство Москвавчера в 23:21
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Политика
Китай введёт торговые санкции в отношении Австралии
В прошлом Пекин делал подобное в отношении других стран. Ранее Китай пригрозил Австралии сокращением турпотока.
Русская Планета вчера в 13:51
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Наука
России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
Экономика
Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально
Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
Общество
До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине
На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Политика
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Здоровье
Красноярским медикам выплачивают за работу с больными коронавирусом
ИА 1-Line вчера в 21:50
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Политика
Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России
Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Здоровье
43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
Кино
Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров
Кinomania вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° 11 мая в 13:32
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Здоровье
В Перми четыре отделения МЧС №9 закрыли на карантин
В Перми после выявления одного случая заражения коронавирусной инфекции закрыли на карантин сразу четыре отделения медсанчасти №9, которая находится на улица Братьев Игнатовых, 2. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.
ВЕТТА 00:03
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
РБК 10 мая в 11:42
Здоровье
В США повышен прогноз по смертности от коронавируса
Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56