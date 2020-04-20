Коронавирус
Газета.RuВ Москве власти оштрафовали почти 150 нарушителей карантина
В Москве за весь период власти оштрафовали 145 человек за нарушение карантина, пишет РИА "Новости". Отмечается, что все нарушители в принудительном порядке были помещены под наблюдение. В основном это москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.
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Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru вчера в 08:07
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite
Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Энергетика
Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Авто
Как вам недорогой Land Rover Defender 80
Через 2 года Land Rover планирует представить бюджетную модель Defender 80.
CarsGuru.net 18 апреля в 01:10
Общество
Россиянам объяснили, будет ли запрещена рыбалка из-за коронавируса
Запрещать любительскую рыбалку в условиях пандемии коронавируса не планируется.
URA.Ru 10:07
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Футбол
Жозе Моуринью: «Португальские тренеры не являются лучшими в мире»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о качестве португальских специалистов.
Матч ТВ 21:20
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Политика
РПЦ предложила аналогично ответить Чехии на снос памятника Коневу
Россия должна аналогичным образом ответить властям Чехии на демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил архиерей Волокамский Русской православной церкви Иларион в эфире телеканала Россия 24.
iReactor вчера в 08:01
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21