В Москве за весь период власти оштрафовали 145 человек за нарушение карантина, пишет РИА "Новости". Отмечается, что все нарушители в принудительном порядке были помещены под наблюдение. В основном это москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.

В Москве власти оштрафовали почти 150 нарушителей карантина

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