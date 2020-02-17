Общество
Эхо МосквыВ Москве вновь расширилась зона платной парковки
Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час. Одновременно бесплатная стоянка по воскресеньям там отменяется. Столичные власти утверждают, что все это делается исключительно по просьбе горожан.
Читать в источнике
Оценить466
с чего всё началось
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменилась, передает Интерфакс со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».Вечерняя Москвавчера в 16:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Экономика
Жилищное строительство в России начало снижаться
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Общество
Аутсайдером рейтинга регионов РФ по качеству жизни стала Тува
Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке
Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Космос
В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни
В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
Общество
Большой театр отреагировал на претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Политика
Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу
Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет свою работу.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Космос
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками
Американская компания SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с шестью десятками спутников проекта Starlin.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Общество
Заявление художественного сообщества России по делу «Сети»
Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Политика
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Политика
Путин назначил нового посла России в Венесуэле
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
Экономика
Украина заявила о «проедании» промышленности
Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Политика
Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Наука
Китайские ученые назвали альтернативный источник коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могла стать лаборатория в городе Ухань.
Спорт