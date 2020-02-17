Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час. Одновременно бесплатная стоянка по воскресеньям там отменяется. Столичные власти утверждают, что все это делается исключительно по просьбе горожан.
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с чего всё началось
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменилась, передает Интерфакс
 со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
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В Москве расширят зону платной парковки на ряде улиц

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РИАМОвчера в 16:00

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Радио Маяквчера в 06:15
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