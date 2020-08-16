В Москве во время матча умер 17-летний футболист
Известно, что трагедия произошла во время матча. Футболист внезапно потерял сознание, у него начались судороги. Спортсмена доставили в реанимацию, где он вскоре скончался.В источнике
С чего всё началось
В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке
17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
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Подробности ужасной смерти 17-летнего футболиста: сердце «заводили» полчаса
Московский Комсомолец08:07