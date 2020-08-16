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Говорит Москва
Говорит Москва

В Москве во время матча умер 17-летний футболист

Известно, что трагедия произошла во время матча. Футболист внезапно потерял сознание, у него начались судороги. Спортсмена доставили в реанимацию, где он вскоре скончался.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке

17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Подробности ужасной смерти 17-летнего футболиста: сердце «заводили» полчаса

Московский Комсомолец08:07
Чемпионат

В Москве умер 17-летний футболист

Чемпионат03:21
Metaratings

17-летний футболист скончался во время матча на западе Москвы

Metaratings04:17
РИА Новости

В Москве умер 17-летний футболист

РИА Новости04:01
Sport24.ru

В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист

Sport24.ru03:36
Ёлдаш

Во время тренировок умер 17-летний российский футболист

Ёлдаш05:34
Спорт-Экспресс

В Москве скончался 17-летний футболист

Спорт-Экспресс03:08

«Аталанта» может приобрести хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука

Напонмим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар» со счетом 1:0, автором победного мяча стал Алексей Миранчук.
«Аталанта» может приобрести хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука
REGNUM07:55

Эксперты предрекли США «самую худшую осень» из-за COVID-19

США, вероятно, ждет "самая худшая осень" в истории в сфере здравоохранения на фоне текущей ситуации с коронавирусом и предстоящего гриппа, заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
ПолитРоссия04:05

Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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