Происшествия
Газета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось
Невеста скончалась на собственной свадьбе, съев несколько конфет. Как выяснилось, девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей. Как стало известно «МК» трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.Московский Комсомолец08:11
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Автоспорт
Квят снова отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят отказался вставать на одно колено перед гонкой в рамках Гран-при Штирии.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Футбол
ЦСКА — Рубин 1:1
В середине второго тайма Чалов открыл счёт в матче, а на 88-й минуте игры "Рубин" сравнял счет, благодаря голу с пенальти, который уверенно реализовал Евгений Марков.
Bobsoccer 13:16
Политика
Грэм вызовет Мюллера для дачи показаний
Грэм написал твит, в котором указал, что раз Мюллер смог защитить свое расследование в газете "Вашингтон пост", запрос демократов на вызов Мюллера для дачи показаний будет одобрен.
Вести.Ru 12:55
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
Эксперты рассказали, как бесплатно скачать и установить Watch Dogs 2
Как известно, 12 июля в 21:00 по московскому времени стартует мероприятие Ubisoft Forward в рамках которого состоится раздача игры Watch Dogs 2. Впрочем, сделать это можно лишь после показа игрового процесса Trackmania.
Дни24 03:09
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Общество
В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин
Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес
Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы
В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
Аргументы недели 10 июля в 06:30
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием
"В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.
Газета.Ru 12:57
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU 06:07
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
Наука
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Ученые рассказали какой продукт растительного происхождения поможет уберечься от гипертонии.
ToDay News Ufa 08:58
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Происшествия
Сильный ветер оставил без света жителей Караганды
РИА Новости 09:34
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
Екатеринбург Онлайн 10:01
Автоспорт
Серхио Перес: Повезло, что я потерял всего одну позицию
Autosport.com.ru 12:43