Невеста скончалась на собственной свадьбе, съев несколько конфет. Как выяснилось, девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей. Как стало известно «МК» трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.

с чего всё началось

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,2K

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 821

Футбол ЦСКА — Рубин 1:1 В середине второго тайма Чалов открыл счёт в матче, а на 88-й минуте игры "Рубин" сравнял счет, благодаря голу с пенальти, который уверенно реализовал Евгений Марков.

Политика Грэм вызовет Мюллера для дачи показаний Грэм написал твит, в котором указал, что раз Мюллер смог защитить свое расследование в газете "Вашингтон пост", запрос демократов на вызов Мюллера для дачи показаний будет одобрен.

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Общество Эксперты рассказали, как бесплатно скачать и установить Watch Dogs 2 Как известно, 12 июля в 21:00 по московскому времени стартует мероприятие Ubisoft Forward в рамках которого состоится раздача игры Watch Dogs 2. Впрочем, сделать это можно лишь после показа игрового процесса Trackmania. 13

Биатлон Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Общество В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.

Шоу-бизнес Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову. 51

Музыка Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone. 11

Происшествия В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием "В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.

Общество Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov. 48