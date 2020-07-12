Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

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Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
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Общество

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Происшествия

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Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
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Политика

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