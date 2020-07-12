Невеста скончалась на собственной свадьбе, съев несколько конфет. Как выяснилось, девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей. Как стало известно «МК» трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.

с чего всё началось

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

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