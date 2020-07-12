Происшествия
Газета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось
Невеста скончалась на собственной свадьбе, съев несколько конфет. Как выяснилось, девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей. Как стало известно «МК» трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.Московский Комсомолец08:11
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Pravda.Ru 08:18
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Общество
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса
Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Здоровье
Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря
Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.
Актуальные Новости 10 июля в 03:41
Футбол
ЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛ
Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Здоровье
Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса
Напомним, ранее доктор Мясников назвал способы восстановления после коронавируса.
Live24 вчера в 04:15
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» благодаря дублю Трезеге
В рамках тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Дубль в составе бирмингемцев на свой счёт записал Трезеге, который дважды - в конце первого тайма и начале второго - оказывался в нужное время в нужном месте около чужих ворот.
Евро-футбол.ру 11:18
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
Представлен список лучших отрицательных персонажей за всю историю кинофильмов вселенной Marvel, в котором Эрик Киллмонгер стал самым любимым злодеем зрителей.
Народные новости 02:12
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Религия
Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии
Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform 06:18
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости 08 июля в 22:27
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08