Происшествия
Газета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось
Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля. Сообщается, что во время застолья стало плохо невесте.РЕН ТВвчера в 16:29
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