Происшествия
Газета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось
Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля. Сообщается, что во время застолья стало плохо невесте.РЕН ТВвчера в 16:29
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Число заражённых коронавирусом в Югре приблизилось к 12 тысячам
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Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
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Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
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Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Общество
Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала
АБН вчера в 06:44
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Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог
Профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого, детский хирург-онколог Тимур Шароев рассказал, что есть три основных признака злокачественных образований, которые проявляются на ранних стадиях.
Сайт интересных новостей вчера в 15:13
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Общество
Власти Калифорнии из-за коронавируса освободят ещё до 8000 заключённых
Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) намерен к концу августа освободить еще до 8000 заключённых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аргументы и Факты вчера в 01:24
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Авто
Tesla заметно снизила стоимость электрического кроссовера Model Y
Источник изображения: Tesla Начав поставки Model Y только в марте, компания Tesla нашла возможность снизить стоимость электрического кроссовера для новых клиентов в этом месяце.
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Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Наука
Ученые из США разработали новый вид легкой брони
Новый вид структур для спецматериалов испытали ученые из США из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США), 7 июля сообщается на официальном ресурсе лаборатории.
ИА Красная Весна 09 июля в 12:40
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Общество
Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле
Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле.
Газета.Ru 02:08
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Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Шоу-бизнес
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Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
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К возвращению коронавируса в Россию осенью готовятся вирусологи
Как сообщают вирусологи, этой осенью число зараженных может вырасти вновь – из-за отсутствия ультрафиолета человеческий организм становится более уязвимым по отношению к вирусам.
Live24 10 июля в 05:42
Футбол
Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21