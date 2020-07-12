Происшествия
Газета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось
Невеста скончалась на собственной свадьбе, съев несколько конфет. Как выяснилось, девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей. Как стало известно «МК» трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.Московский Комсомолец08:11
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Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
В Кремле заявили о надежде избежать второй волны коронавируса в России
Отвечая на вопрос, удастся ли избежать второй волны заболевания, Песков напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба» и дают профессиональные оценки.
РБК 09:57
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском 10 июля в 13:54
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели
В разговоре с агентством «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что такая погода больше характерна для осени и отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники.
Эхо Москвы 08:33
Экономика
Пенсионерам хотят проиндексировать пенсии на 14,4 % — последние новости пенсии на 12 июля
На порталах правовой информации появились сведения о новой законодательной инициативе, поступившей в Государственную думу для обсуждения.
ДВ-РОСС 00:56
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице
Долгие годы актриса использует одну и ту же косметику.
Слово и Дело 05:48
Игры
Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть
Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне.
HotGeo 10:05
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Здоровье
Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса
МедиаПоток вчера в 04:58
Футбол
«Рубин» сыграет с ЦСКА с тем же составом, что играл с «Краснодаром»
Стали известны составы команд на матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и казанским "Рубином".
Реальное время 10:00
Футбол
Гендиректор «Сочи» объяснил, за счет чего команда обыграла «Спартак»
В субботу "Сочи" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России обыграл московский "Спартак" (1:0) и с 33 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, обойдя "красно-белых".
РИА Новости 06:50
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.
Lenta.ru 09:11
Футбол
Заха показал угрозы из личных сообщений в Instagram
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха опубликовал в Twitter скриншоты из личных сообщений в Instagram.
Евро-футбол.ру 09:17
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Футбол
Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала
Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.
Газета.Ru 09:23
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Как утверждает сам бывший спичрайтер М. Тиссен и другие лица, находящиеся у власти в Америке подтверждают, что Россия была замешана во вмешательстве в Американские выборы президента в 2016 году.
News-24.ru 01:23
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Общество
Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Российская газета вчера в 21:16
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
News.ru 10 июля в 09:14
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07