Происшествия
Газета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось
Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля. Сообщается, что во время застолья стало плохо невесте.РЕН ТВвчера в 16:29
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Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
Политика
В Польше начался второй тур выборов президента
На пост президента страны баллотируются ее действующий глава Анджей Дуда, а также Рафал Тшасковский, мэр Варшавы.
RuNews24.ru 02:38
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Здоровье
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Происшествия
На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Политика
Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17
Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК 10 июля в 09:20
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили вчера в 05:17
Общество
Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом
Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
Единоборства
Усман победил Масвидаля в главном бою на турнире UFC 251
Американец Камару Усман единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Хорхе Масвидалем в главном бою UFC 251, проходившем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Metaratings 02:04
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Футбол
Стивен Джеррард может возглавить английский клуб
По информации The Express, Джеррард находится в числе кандидатов на пост главного тренера клуба "Бристоль Сити", босс которого в начале июля отправил в отставку Ли Джонсона.
Вести.Ru 06:00
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Политика
В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»
В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Протестующие против задержания Фургала в Хабаровске песней Цоя потребовали перемен
Московский Комсомолец 03:57
Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Политика
Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг
С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
Армия и оружие
Патриотический час о битве под Прохоровкой прошёл в Ясных Зорях
Знамя 31 вчера в 17:50