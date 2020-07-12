Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний.
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с чего всё началось

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля. Сообщается, что во время застолья стало плохо невесте.
РЕН ТВвчера в 16:29

Подробнее о событии

Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в Москве

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СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы

РИА Новостивчера в 19:09

Невеста умерла во время свадьбы в Москве

Lenta.ruвчера в 17:58

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

Газета.Ruвчера в 18:32

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

Известиявчера в 17:29

В Москве невеста скончалась на собственной свадьбе

URA.Ruвчера в 16:57

Невеста умерла на собственной свадьбе в ресторане Москвы

Пятый каналвчера в 16:26
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Политика

Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
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Политика

В Польше начался второй тур выборов президента

На пост президента страны баллотируются ее действующий глава Анджей Дуда, а также Рафал Тшасковский, мэр Варшавы.
RuNews24.ru 02:38
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Здоровье

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
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Происшествия

На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23
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Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
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Футбол

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Экономика

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
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Происшествия

Фонд Дятлова продолжит добиваться расследования гибели туристов

Коммерсантъ 06:41
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
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Политика

Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК 10 июля в 09:20
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Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили вчера в 05:17
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Общество

Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом

Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
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Единоборства

Усман победил Масвидаля в главном бою на турнире UFC 251

Американец Камару Усман единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Хорхе Масвидалем в главном бою UFC 251, проходившем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Metaratings 02:04
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
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Футбол

Стивен Джеррард может возглавить английский клуб

По информации The Express, Джеррард находится в числе кандидатов на пост главного тренера клуба "Бристоль Сити", босс которого в начале июля отправил в отставку Ли Джонсона.
Вести.Ru 06:00
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Политика

В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Общество

Протестующие против задержания Фургала в Хабаровске песней Цоя потребовали перемен

Московский Комсомолец 03:57
Политика

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
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Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Политика

Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг

С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
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Армия и оружие

Патриотический час о битве под Прохоровкой прошёл в Ясных Зорях

Знамя 31 вчера в 17:50
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