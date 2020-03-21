Коронавирус
ИзвестияВ Москве восемь человек выздоровели от коронавируса
В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, излечившиеся пациенты уже выписаны из московских стационаров.
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Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Наука
В России начаты испытания вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Игры
Sony реализует обратную совместимость в PlayStation 5
В официальном блоге PlayStation говорится, что подавляющее большинство игр для PS4 будут доступны игрокам и на PlayStation 5. Правда, непонятно, насколько быстро технологию обратной совместимости реализуют и сколько игр из каталога PS4 будут доступны вместе с выходом новой консоли.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Общество
Онищенко оценил действия скрывшего поездку в Испанию инфекциониста
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию ― страну с эпидемиологически неблагополучной ситуацией из-за распространения коронавируса, потеряла бдительность.
Здоровье
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Хоккей
Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Политика
Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать
Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пляжным фото
В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41
Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Происшествия
В Татарстане выявили пять случаев коронавируса
В Татарстане выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все заболевшие "привезли" вирус из других регионов.
Политика
США призывают Россию не использовать энергетику в политических целях
Соединенные Штаты призывают все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики в качестве политического инструмента, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Происшествия
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны
Культура
Телепроект «Открытый музей» стартует на «Культуре»
О старте телевизионного проекта «Открытый музей» для ценителей искусства и вообще всех телезрителей объявил телеканал «Культура» 21 марта в своем эфире.
Гаджеты
Самый доступный флагман. В Сеть утекли цены всех версий Redmi K30 Pro
Redmi K30 Pro оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 865, двухрежимной поддержкой 5G, быстрой оперативной памятью памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1.
Общество
Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.