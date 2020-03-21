Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве восемь человек выздоровели от коронавируса

В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, излечившиеся пациенты уже выписаны из московских стационаров.
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В Москве выздоровели восемь человек, заразившихся коронавирусом

РИА Новости04:46

В Москве выписано 8 пациентов выздоровевших после коронавируса

Москва 2404:35

Анастасия Ракова: Восемь человек в Москве вылечились от коронавируса

Агентство Москва04:26

Восемь зараженных коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц Москвы

ТАСС04:29

Число излечившихся в Москве от коронавируса возросло до восьми

Интерфакс04:28

Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы

RT на русском04:32

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва04:21
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Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 11:24
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
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Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

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Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
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В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
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Общество

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В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
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Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Газета.Ru вчера в 18:28
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В Татарстане выявили пять случаев коронавируса

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США призывают Россию не использовать энергетику в политических целях

Соединенные Штаты призывают все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики в качестве политического инструмента, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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