В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, излечившиеся пациенты уже выписаны из московских стационаров.

В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса

Игры Sony реализует обратную совместимость в PlayStation 5 В официальном блоге PlayStation говорится, что подавляющее большинство игр для PS4 будут доступны игрокам и на PlayStation 5. Правда, непонятно, насколько быстро технологию обратной совместимости реализуют и сколько игр из каталога PS4 будут доступны вместе с выходом новой консоли.

Экономика Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.

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Общество Онищенко оценил действия скрывшего поездку в Испанию инфекциониста Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию ― страну с эпидемиологически неблагополучной ситуацией из-за распространения коронавируса, потеряла бдительность.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

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Политика Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.

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Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила пляжным фото В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41 Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Происшествия В Татарстане выявили пять случаев коронавируса В Татарстане выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все заболевшие "привезли" вирус из других регионов.

Политика США призывают Россию не использовать энергетику в политических целях Соединенные Штаты призывают все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики в качестве политического инструмента, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке.

Культура Телепроект «Открытый музей» стартует на «Культуре» О старте телевизионного проекта «Открытый музей» для ценителей искусства и вообще всех телезрителей объявил телеканал «Культура» 21 марта в своем эфире.