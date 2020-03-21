Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВосемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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В Москве выздоровели восемь человек, заразившихся коронавирусом

РИА Новости04:46

В Москве выписано 8 пациентов выздоровевших после коронавируса

Москва 2404:35

Анастасия Ракова: Восемь человек в Москве вылечились от коронавируса

Агентство Москва04:26

Восемь зараженных коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц Москвы

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Число излечившихся в Москве от коронавируса возросло до восьми

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Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы

RT на русском04:32

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

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В Свердловской области подтверждены три новых случая коронавируса

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Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
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В Петербурге обсудили закрытие фитнес-клубов и заведений общественного питания из-за пандемии коронавируса.
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Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
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Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
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В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса

Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
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Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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В Китае начались испытания вакцины против коронавируса на добровольцах

СМИ сообщили о начале испытаний вакцины против коронавируса в Китае, испытания носят самый масштабный характер.
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Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

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Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины

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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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