Происшествия
РБКВ Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график, сообщает официальный Twitter Московского метрополитена.
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Женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции метро «Отрадное»
Агентство Москва04:38
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Авто
Honda представила хэтчбек Jazz новой генерации
В рамках Токийского автосалона японский автопроизводитель Honda презентовал хэтчбек Jazz нового поколения и его вседорожную модификацию Jazz Crosstar.
Letnews.ru вчера в 06:01
Культура
Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа
Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров.
News.ru вчера в 17:47
Армия и оружие
Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии
Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
Московский Комсомолец 05:41
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Политика
Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов
Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 06:40
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что он чувствует себя в ловушке.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Единоборства
Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших
Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
РБК 07:18
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Кино
Ди Каприо поборется за второй «Оскар»
Sibnet Новости вчера в 22:48
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество
Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до конца декабря
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана в отводе прокурора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Хоккей
Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ
Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
Известия 22 октября в 21:13
Общество
В Европейской России ожидается мокрый снег на следующей неделе
В европейской части России на следующей неделе (28 октября - 3 ноября) ожидаются похолодание и мокрый снег.
Газета.Ru 04:46
Общество
Украинцы оказались самыми бедными в Европе
«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе», - рассказали аналитики.
Аргументы недели вчера в 15:30
Общество
ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова
Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Армия и оружие
Министр обороны ЦАР рассказала, как Россия помогает ее стране
Единственная страна, которая согласилась поставить нам оружие, — это Россия. Комитет по санкциям ООН разрешил России поставить вооружение.
ФАН 06:41
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
БИЗНЕС Online 05:51
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Футбол
«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16