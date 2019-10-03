Происшествия
РБКВ Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете
Уголовное дело по факту произошедшего уже возбудил Следственный комитет, говорится в сообщении ведомства. Утром 3 октября Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео, на котором школьники толкают одного из учеников головой в унитаз.
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Унизительные детали издевательств над школьником в туалете: травили два года
Московский Комсомолец04:47
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Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Пензенской области
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Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
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СМИ сообщают о задержании сына вице-президента МТС
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Мальчика, который в конце сентября пропал в тайге при сборе орехов, нашли живым в Туве.
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Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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