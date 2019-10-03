Происшествия

РБКРБКВ Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

Уголовное дело по факту произошедшего уже возбудил Следственный комитет, говорится в сообщении ведомства. Утром 3 октября Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео, на котором школьники толкают одного из учеников головой в унитаз.
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