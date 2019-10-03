Происшествия
РБКОтец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Родители мальчика, которого избили и окунули головой в унитаз в московской школе, будут добиваться исключения нападавших. Об этом отец пострадавшего Андрей Пьянищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Как Александр Семчев похудел на 100 кг
Семчев стал совсем другим человеком. "Я сбросил 100 килограммов", - заявил актер с экрана ТВ.
ТВ Центр 02:40
Политика
США снова отказались выдать визы российским дипломатам
Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы.
РБК 09:37
Авто
Tesla установила новый рекорд производства и продаж
Американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года.
Автостат 09:26
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Политика
МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».
РБК 09:27
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
Культуромания вчера в 16:43
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Экономика
Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева
Рогозин заверил, что центр впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году.
РБК 08:02
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Музыка
На концерте Бузовой произошла давка с участием детей
На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 08:13
Общество
Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных
По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
Интерфакс 05:31
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета 01:14
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона
Газета.Ru 05:43
Политика
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit
Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.
ТАСС 09:41
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41