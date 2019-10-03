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РБКРБКОтец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков

Родители мальчика, которого избили и окунули головой в унитаз в московской школе, будут добиваться исключения нападавших. Об этом отец пострадавшего Андрей Пьянищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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