Происшествия
RT на русскомВ Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице. Как пишет ТАСС, ссылаясь на департамент образования Москвы, речь идёт о школе №1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз.
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с чего всё началось
Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), после публикации в интернете видео с издевательствами над учеником московской школы №1536, говорится в сообщении на сайте СКР.Коммерсантъ05:24
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