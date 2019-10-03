с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице. Как пишет ТАСС, ссылаясь на департамент образования Москвы, речь идёт о школе №1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз.

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

Армия и оружие Россия учла опыт Сирии и создала фортификацию для защиты от дронов Террористы неоднократно пытались совершать атаки с помощью беспилотников на объекты РФ, находящиеся на сирийской территории.

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Армия и оружие США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

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Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

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Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Армия и оружие Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Армия и оружие В Сирии испытали С-500 «Прометей» В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».