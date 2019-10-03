Происшествия
RT на русскомВ Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице. Как пишет ТАСС, ссылаясь на департамент образования Москвы, речь идёт о школе №1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз.
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В Москве СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над семиклассником, которого другие школьники окунули головой в унитаз, сообщаетпресс-служба ведомства.Life.ru05:10
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