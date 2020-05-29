Общество
КоммерсантъВ Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.
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Экономика
В Башкирии начали создавать особую экономическую зону
REGNUM вчера в 11:47
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Экономика
Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla
В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Политика
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
Globallookpress Глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter прокомментировал перенос запуска пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции.
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Здоровье
Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор
Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Звезду «Физрука» Владимира Сычева обвиняли в двойном убийстве
В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов.
StarHit.ru 06:00
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Экономика
Bloomberg: Оставшиеся без заграничных поездок россияне укрепят рубль
Российская валюта укрепит свои позиции по отношению к евро и доллару на фоне того, что граждане РФ останутся в этом году у себя на родине.
Фонтанка.Ру 09:20
Общество
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20
Хоккей
СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками
Илья Каблуков и Максим Карпов перейдут в хабаровский Амур, Сергей Плотников продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге".
Piter.tv вчера в 02:19
Здоровье
Врач назвал второй «орган-мишень» для коронавируса после лёгких
У трети пациентов с коронавирусом, кроме лёгких, страдают почки.
Парламентская газета 07:09
Политика
Лондон предложил США объединиться в альянс против китайского 5G
Лондон предложил Вашингтону сформировать альтернативный пул поставщиков технологий для развертывания сетей 5G, дабы не зависеть от Китая, сообщает Times.
Вести.Ru 06:30
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Происшествия
Против лейтенанта на «Лексусе» возбудили дело за ДТП с двумя погибшими
Русский Запад 08:39
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Общество
В Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня
Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.
REGNUM 09:30
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Происшествия
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок
В частном домовладении в Феодосии пожар унес жизнь пятилетнего ребенка.
Российская газета 08:54