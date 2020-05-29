Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.
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«Это полицейское государство». У Петровки, 38 продолжаются пикеты — мундепов и активистов забирают в автозаки

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Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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Сергей Митрохин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Московской городской думы VII созыва с 8 сентября 2019 года. Председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко» в 2008-2015 годах.
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