В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

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