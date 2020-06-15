Прием пациентов начнут стоматологические кабинеты. Кроме того, откроются летние веранды кафе и ресторанов.

В Москве возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами. 10

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 2

Происшествия Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос Родственники уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, вызваны на допрос. 1

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 72

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 904

Здоровье Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий Программа «Общественное здоровье уральцев» предусматривает чёткий план, который поможет защитить свердловчан от будущих угроз и болезней, а также снизить влияние серьёзных эпидемий на экономику региона.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 850

Общество В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 20

Интернет Откровенные снимки и переписки: сервисы знакомств дали течь Опубликованная информация оказалась деликатной и включала откровенные фотографии и аудиозаписи.

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 347

Недвижимость В Москве втрое рухнули продажи квартир В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. 1

Здоровье В тяжелом состоянии находится 5 % заболевших коронавирусом амурчан В Приамурье в настоящее время девять человек находятся на аппаратах ИВЛ. Из них у шести ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 1

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,9K

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 252

Шоу-бизнес Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова. 410

Общество В магазинах появилась Конституция с новыми поправками В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter. 408

Общество Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума. 2,1K

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 293