Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов
Прием пациентов начнут стоматологические кабинеты. Кроме того, откроются летние веранды кафе и ресторанов.
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Посетителям московских парков рекомендовали брать с собой на прогулки еду и напитки
Агентство Москва05:10
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Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами
Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
RT на русском 03:37
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Происшествия
Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос
Родственники уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, вызваны на допрос.
Известия вчера в 15:22
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Здоровье
Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий
Программа «Общественное здоровье уральцев» предусматривает чёткий план, который поможет защитить свердловчан от будущих угроз и болезней, а также снизить влияние серьёзных эпидемий на экономику региона.
Уральский меридиан 04:18
Общество
Власти заставили сообщать о заселении в гостиницы неженатых пар
Отели и гостиницы должны будут доказать Роспотребнадзору, что пары, арендующие номера, состоят в семейных отношениях.
Инвест-Форсайт вчера в 16:49
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Общество
В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 04:29
Общество
В Татарстане за сутки выявили 43 новых случая коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 43 новых случая COVID-19.
Республика Татарстан 03:50
Интернет
Откровенные снимки и переписки: сервисы знакомств дали течь
Опубликованная информация оказалась деликатной и включала откровенные фотографии и аудиозаписи.
News.ru 05:02
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета вчера в 18:37
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 08:50
Недвижимость
В Москве втрое рухнули продажи квартир
В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
Lenta.ru 05:00
Здоровье
В тяжелом состоянии находится 5 % заболевших коронавирусом амурчан
В Приамурье в настоящее время девять человек находятся на аппаратах ИВЛ. Из них у шести ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
ИА Порт Амур 04:40
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Общество
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Общество
Депутат заступился за Киркорова, который снял ролик про десантников
Московский Комсомолец вчера в 19:09
Происшествия
Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию
News.ru вчера в 16:37
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55