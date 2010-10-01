Штраф для нарушителей составит 4 тысячи рублей, в транспорте — 5 тысяч. В Департаменте транспорта сообщили, что защитные маски продаются во всех кассах метрополитена, они стоят 30 рублей.

В Москве возобновляют работу стройки и промышленные предприятия в соответствии с указом мэра Сергея Собянина

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 753

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 254

Общество Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит» Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.

Космос NASA приготовилось к приближению астероида Апофис Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 523

Футбол Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.

Фигурное катание Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.

Общество В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 155

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Общество Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим. 1

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 103

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. 266