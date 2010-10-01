Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве возобновляют работу стройки и промышленные предприятия в соответствии с указом мэра Сергея Собянина

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Штраф для нарушителей составит 4 тысячи рублей, в транспорте — 5 тысяч. В Департаменте транспорта сообщили, что защитные маски продаются во всех кассах метрополитена, они стоят 30 рублей.
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В Москве начал действовать масочный режим

ГЛАС.RU02:40

В Москве возобновляют работу стройки и промышленные предприятия в соответствии с указом мэра Сергея Собянина

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В Москве введён режим обязательного ношения масок и перчаток

Кузбасс Сегодня02:05

Собянин ввел обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и магазинах

SM Newsвчера в 23:28
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Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
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Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
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Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
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Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
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Путин объявил о завершении нерабочего периода

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Коммерсантъ вчера в 09:12
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NASA приготовилось к приближению астероида Апофис

Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий 10 мая в 10:00
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База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
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Фигурное катание

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Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

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Саминвестор 01:34
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Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима

Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим.
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Общество

В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса

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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

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Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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