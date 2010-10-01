Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве возобновляют работу стройки и промышленные предприятия в соответствии с указом мэра Сергея Собянина

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Штраф для нарушителей составит 4 тысячи рублей, в транспорте — 5 тысяч. В Департаменте транспорта сообщили, что защитные маски продаются во всех кассах метрополитена, они стоят 30 рублей.
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В Москве возобновляют работу стройки и промышленные предприятия в соответствии с указом мэра Сергея Собянина

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В Москве введён режим обязательного ношения масок и перчаток

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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