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В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса

Власти Москвы с 27 сентября возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки жителей, которые должны оставаться дома на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

РБК03:24
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Коммерсантъ

В Москве возобновляет работу система социального обслуживания

Коммерсантъ02:36
ТАСС

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

ТАСС02:29
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
РИА Новости

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

РИА Новости03:03
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАССвчера в 04:48
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отсутствием масок

Специалист вновь рекомендовал носить маски в общественных местах, мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции.
REGNUMвчера в 07:46
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ВШЭ сообщила о существенном сокращении среднего класса в России

Средний класс в России сократился на 6,1% из-за пандемии коронавируса, заявили исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) 24 сентября в опубликованном докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
ИА Красная Весна03:29
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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